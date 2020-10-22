З кого обрати киянам мера: що пропонують головні претенденти на крісло міського голови

Так, за його словами, в другий тур виборів виходить Віталій Кличко. Але не тому, що задовольняє киян своєю роботою, а лише тому, що виборець останнім часом просто боїться змін.

“Популізм і непрофесіоналізм деяких політиків, а в результаті лише пусті обіцянки, привели до того, що люди готові голосувати за нинішніх столичних можновладців, аби не було ще гірше. Вони звикли, дуже звикли жити з Кличко і тому не хочуть помічати всього що твориться в столиці”, — пояснює Маньковський.

В своєму виборчому гаслі Кличко говорить, що він завжди з киянами.

“Але у киян, ще залишається шанс, дати зрозуміти Кличко, що вони не хочуть бути з ним вічно. І цим реальним шансом, може стати людина, яку вони виведуть в другий тур з нинішнім очільником міста”, — додає експерт.

Претендентами на вихід у другий тур з Кличком є Ірина Верещук, Олексій Кучеренко, Андрій Пальчевський, Олександр Попов та Сергій Притула.

Щодо Кучеренка, то він є відомим експертом з питань ЖКГ, пише Маньковський.

“Ексміністр з питань житлово-комунального господарства в другому уряді Юлії Тимошенко. Тобто має професійний досвід.

Але основна його перевага також є його проблемою. Він член команди Юлії Тимошенко, рейтинг якої зараз в Києві десь на рівні 6-8%. Він впреться в цю електоральну стелю і щоб він не робив це буде його максимум, якого навряд чи вистачить на другий тур”, — додає політичний аналітик.

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Щодо Пальчевського то він є політиком проросійського напрямку. Новий, медійний і говіркий, який не гребує популізмом, констатує Маньковський.

Попов — це другий ексміністр ЖКГ в уряді Януковича, а потім Азарова. Попов найбільш відомий киянам як голова КМДА з 2010 року і фігурант справи про розгін Євромайдану, нагадав експерт.

“Вони (Пальчевський та Попов, — ред.) топчуться на одному електоральному полі, яке і так, слава богу, не дуже велике в Києві, десь в розмірі 10%. Також в Києві дуже сильні патріотичні настрої населення, яке навряд чи допустить реванш”, — вважає Маньковський.

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Притула на вибори мера Києва йде від партії Голос. Він — відомий телеведучий та шоумен, завдяки чому має велику молодіжну аудиторію в соціальних мережах, на яку і розраховує в тому числі, вказує експерт.

“Притула займається волонтерською діяльністю, зокрема збирає фінансову допомогу українській армії. Але навряд чи йому вдасться повторити успіх, його колеги по розважальному цеху, Володимира Зеленського.

Дуже різні стартові позиції, як людські так і фінансові. Тем паче відмова від місця на чолі виборчого списку партії „Голос“ до Київради, говорить про те що це йому скоріше по приколу і це певний розігрів перед іншими виборами. Тому головне його завдання, від партійних спонсорів, це завести як можна більше людей в Київраду. Яке, на мою думку він зможе виконати”, — пояснив він.

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Щодо Ірини Верещук, яка є представником партії “Слуга народу”. Вона — ексмер міста Рава-Руська, чинний депутат ВРУ від “Слуги народу”, входить до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, займала пост представниці Кабінету міністрів.

“Тобто вона має як управлінській так і політичний досвід і є новою людиною в Київській політиці, яке може принести зміни.

Критики Верещук стверджують, що її кандидатура технічна, так давайте згадаємо як вона відстоювала своє право на формування команди на вибори до Київради і почала в жорстку дискусію з цього приводу, з Миколою Тищенко. А вміння відстоювати свої позиції, непогана риса для політика. І саме головне, всі хто вважає себе прихильниками президента і будуть голосувати за СН, скоріше за все проголосують і за неї, а це десь біля 20%”, — зауважує Маньковський і додає, що Києву потрібні зміни.

“Рано чи пізно, так або інакше, але зміни будуть нам потрібні. Так яка причина не зробити їх зараз”, — резюмував він.

Нагадаємо, що експерти не виключають програшу Кличко в другому турі виборів підкреслюючи, що у мера сформувався надвисокий антирейтинг. Його діяльністю не задоволені близько 51% мешканців міста.

До того ж Кличко очолив рейтинг мерів країни, за кількістю провалених обіцянок.