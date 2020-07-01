З харківського аеропорту Ярославського вже можна полетіти в Стамбул і Анталію, анонсовано відновлення рейсів у Бодрум і Даламан

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про відновлення прямого авіасполучення з турецькими містами Стамбул, Анталія і Бодрум, передає УНН.

Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного електронного квитка в Києві

КИЇВ. 1 липня. УНН. Київська влада ухвалила рішення про відкладання запровадження єдиного електронного квитка в столиці, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Щоб усі категорії пільговиків могли користуватись громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про відкладення запровадження єдиного електронного квитка в столиці. Хоча в нас для цього все готове і Київ збирався перейти на електронний квиток з 1 липня. Таким чином, уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Зокрема, на проїзд пільговиків з інших міст у громадському транспорті Києва.

Він зазначив, що вони дали урядовцям можливість до 1 січня 201 року вирішити питання щодо того, як компенсувати проїзд пільгових категорій пасажирів з інших регіонів у столичному громадському транспорті.

Нагадаємо, у Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877929-u-kiyevi-pilgoviki-prodovzhat-koristuvatisya-gromadskim-transportom-na-zvichnikh-umovakh

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