На Прикарпатті застосовуються аварійні графіки відключення електроенергії: спрогнозувати час відсутності світла неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що в області застосовуються аварійні вимкнення електроенергії, передає УНН.
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«Увага! В нашій області за вказівкою «Укренерго» одночасно введені графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень та спеціальні графіки аварійних вимкнень! Спрогнозувати періоди відсутності електроенергії за адресами наразі неможливо, тому, будь-які раніше опубліковані графіки та прогнози зараз не діють», - повідомила голова ОДА.
Вона наголосила, що через атаки енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань.
«Генерації електроенергії критично недостатньо, щоб забезпечити область світлом, особливо відчутно це вдень, коли традиційно збільшилось споживання.
Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК «Укренерго» має збалансувати енергосистему», - додала Онищук.
Для цього сьогодні протягом доби, щоб зняти навантаження, доведеться вимикати електроенергію без дотримання черг і періодів вимкнень та на непрогнозований час. Додатково можливі вимкнення за адресами, які не належать до черг.
«Увімкнення відбудеться лише після вказівки від НЕК «Укренерго» після стабілізації системи», - повідомила Онищук.
Контекст
23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.