На Прикарпатье применяются аварийные графики отключения электроэнергии: спрогнозировать время отсутствия света невозможно

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«Внимание! В нашей области по указанию «Укрэнерго» одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений! Спрогнозировать периоды отсутствия электроэнергии по адресам пока невозможно, поэтому любые ранее опубликованные графики и прогнозы сейчас не действуют», - сообщила председатель ОГА.

Она подчеркнула, что из-за атак энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения.

«Генерации электроэнергии критически недостаточно, чтобы обеспечить область светом, особенно ощутимо это днем, когда традиционно увеличилось потребление.

Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК «Укрэнерго» должен сбалансировать энергосистему», - добавила Онищук.

Для этого сегодня в течение суток, чтобы снять нагрузку, придется выключать электроэнергию без соблюдения очередей и отключений и на непрогнозируемое время. Дополнительно возможны отключения по адресам, не относящимся к очереди.

«Включение произойдет только после указания НЭК «Укрэнерго» после стабилизации системы», - сообщила Онищук.

Контекст

23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.