На Прикарпатье применяются аварийные графики отключения электроэнергии: спрогнозировать время отсутствия света невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что в области применяются аварийные отключения электроэнергии, передает УНН.
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«Внимание! В нашей области по указанию «Укрэнерго» одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений! Спрогнозировать периоды отсутствия электроэнергии по адресам пока невозможно, поэтому любые ранее опубликованные графики и прогнозы сейчас не действуют», - сообщила председатель ОГА.
Она подчеркнула, что из-за атак энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения.
«Генерации электроэнергии критически недостаточно, чтобы обеспечить область светом, особенно ощутимо это днем, когда традиционно увеличилось потребление.
Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК «Укрэнерго» должен сбалансировать энергосистему», - добавила Онищук.
Для этого сегодня в течение суток, чтобы снять нагрузку, придется выключать электроэнергию без соблюдения очередей и отключений и на непрогнозируемое время. Дополнительно возможны отключения по адресам, не относящимся к очереди.
«Включение произойдет только после указания НЭК «Укрэнерго» после стабилизации системы», - сообщила Онищук.
Контекст
23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.