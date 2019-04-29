З Дніпра у Києві витягли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. З річки Дніпро у Києві дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.
Так, сьогодні о 12:12 до рятувальників надійшло повідомлення про виявлене тіло людини у річці Дніпро поблизу моста Метро.
"Прибувши до місця виклику було встановлено, що на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. Діставши тіло людини з води, рятувальники передали його правоохоронним органам, ними ж і будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку", - прокоментували рятувальники.
Як повідомляв УНН, у Київській області на березі річки Дніпро знайшли труп чоловіка із перемотаними скотчем руками.