З часу останнього перемир’я на Донбасі СММ зафіксувала понад 50 тис. порушень — Апакан
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З час останнього перемир’я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 50 тисяч порушень режиму тиші. Про це під час засідання Ради безпеки ООН повідомив очільник місії Ертугрул Апакан, передає УНН з посиланням на “Радіо свобода”.
“Після останнього оголошення про дотримання режиму припинення вогню під час Міжнародного жіночого дня — це найкоротший термін — місія зазначила понад 50 тисяч порушень припинення вогню. Приблизно було підраховано 15 тисяч вибухів”, — сказав Апакан.
За даними моніторингової місії, випадки порушення вогню сконцентровані в чотирьох районах: схід та північний схід від Маріуполя, район Попасної, Первомайську та Золотого, район Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту, а також район півдня і південного сходу від Світлодарська.
“8 березня СММ помітила 238 випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами. Пане голово, робоча група обговорила питання Мінських угод. Ми відзначили консенсус і прогрес на шляху досягнення рішення. Однак є випадки порушення припинення вогню. Цьому треба покласти край. Необхідно в терміновому порядку посилити заходи з виконання режиму припинення вогню”, — заявив Апакан.
Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан вшанував фельдшера СММ Джозефа Стоуна, який трагічно загинув два роки тому на непідконтрольній території України. З того часу понад 56 цивільних підірвались на мінах.