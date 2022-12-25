З боку росії зайшла велика кількість військової техніки та рушила в напрямку Бердянська та Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Мер окупованого Маріуполя Петро Анрющенко інформував про велика кількість військової техніки, що зайшла з боку росії, інформує УНН.
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Техніка рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрям Бердянська та Мелітополя.
"Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту “негативного наступу” в Херсоні)", - йдеться в повідомленні.
Частина військової техніки, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в с. Урзуф було перекинуто на Мангуш та включено в склад колон, сформованих в Маріуполі та Агробазі.
"Частина військової сили - жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру переміщено з с. Урзуф дорогою понад морем в бік Бердянська. Додаткові підрозділи прибули з росії. Розселення відбулося в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - повідомив мер.