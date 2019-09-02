З автомобіля посольства РФ у Києві вкрали номери
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У співробітника посольства Російської Федерації у Києві зняли номерні знаки з автомобіля. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
З автомобіля Volkswagen Touran, який належить посольству РФ, зняли автомобільні номери. З заявою про це звернувся співробітник посольства, громадянин РФ.
Подія сталася, коли автомобіль був припаркований поряд з житловим будинком.
Розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, у Києві у прокурора викрали Lexus.