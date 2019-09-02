Из автомобиля посольства РФ в Киеве украли номера

Из автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ.

Произошло это, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом.

Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, в Киеве у прокурора угнали Lexus.