Из автомобиля посольства РФ в Киеве украли номера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. У сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве сняли номерные знаки с автомобиля. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Из автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ.
Произошло это, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом.
Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, в Киеве у прокурора угнали Lexus.