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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні зменшилася частка тих, хто втратили доходи – експерт

В Україні зменшилася частка тих, хто втратили доходи – експерт

Київ • УНН

 • 950484 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Ради НАБУ Олена Коробкова відзначила, що останні дослідження добробуту українців показують позитивні тенденції – добробут покращується, зменшується частка тих, хто залишився без доходів. Про це вона розповіла у коментарі УНН.

Добробут українців починає покращуватися.

Цитата

«Звісно, наразі в нас ситуація відрізняється від моменту до повномасштабного вторгнення. У людей залишаються фінансові проблеми. Приміром, порівняно з періодом до 24 лютого, значно знизився рівень зайнятості серед опитаних, кількість тих, хто має роботу впала з 81% до 66%.

Однак ми вже можемо виокремити позитивні тенденції.

Серед аудиторії зменшилася частка тих, хто відзначає негативні зміни у своїй зайнятості або в доходах.

В останньому опитуванні значно впала частка тих, хто зазначив, що втратив повністю всі свої доходи або зарплату; і водночас зросла частка тих, хто відповів, що отримує таку ж за розміром зарплату або такі ж доходи; і тих, у кого доходи навіть зросли», - розповіла Коробкова.

Серед основної аудиторії зросла частка тих, хто не економить на регулярних тратах узагалі. Цей показник зріс із 11% до 16%. Зокрема, значно скорочується економія на одязі й взутті, на товарах із догляду за собою, продуктах харчування, пальному для авто, комунальних послугах і товарах для дітей.

«Що особисто мене насторожує в результатах опитування, то це те, що серед зовнішніх переселенців значно зросла частка тих, хто не планує повертатися до України взагалі. Якщо раніше таких людей було 22%, то вже до кінця літа їх частка зросла до 40%», - розповіла Коробкова.

Загалом ті, хто зараз за кордоном, продовжують там облаштовуватися. Вже 30% влаштувалися на роботу, на минулу хвилю опитування таких було 16%.

Про опитування, довідково:

Цільова аудиторія Mass Active – населення України у віці 25-50 років, яке до початку війни проживало в містах із населенням понад 50 тисяч осіб.

Онлайн було опитано 18% усього населення України (6,9 млн осіб). Також було проведено 665 інтерв’ю, учасниками яких стали 134 внутрішні переселенці та 150 зовнішніх.

Результати дослідження, що було проведено Міжнародним бюро кредитних історій спільно з CBR.

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