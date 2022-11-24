В Украине уменьшилась доля тех, кто потерял доходы – эксперт

Благополучие украинцев начинает улучшаться.

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«Конечно, сейчас ситуация отличается от момента до полномасштабного вторжения. У людей остаются финансовые проблемы. К примеру, по сравнению с периодом до 24 февраля значительно снизился уровень занятости среди опрошенных, количество имеющих работу упало с 81% до 66%.

Однако мы уже можем выделить положительные тенденции.

Среди аудитории уменьшилась доля тех, кто отмечает негативные изменения в своей занятости или доходах.

В последнем опросе значительно упала доля тех, кто отметил, что потерял полностью все свои доходы или зарплату; и одновременно возросла доля ответивших, что получает такую ​​же по размеру зарплату или такие же доходы; и тех, у кого доходы даже выросли», – рассказала Коробкова.

Среди основной аудитории возросла доля тех, кто не экономит на регулярных тратах вообще. Этот показатель вырос с 11% до 16%. В частности, значительно сокращается экономия на одежде и обуви, на товарах по уходу за собой, продуктах питания, горючем для авто, коммунальных услугах и товарах для детей.

«Что лично меня настораживает в результатах опроса, то это то, что среди внешних переселенцев значительно возросла доля тех, кто не планирует возвращаться в Украину вообще. Если раньше таких людей было 22%, то уже к концу лета их доля выросла до 40%", - рассказала Коробкова.

В целом те, кто сейчас за границей, продолжают там обустраиваться. Уже 30% устроились на работу, на прошлую волну опроса таковых было 16%.

Про опрос, справочно:

Целевая аудитория Mass Active – населения Украины в возрасте 25-50 лет, которое до начала войны проживало в городах с населением более 50 тысяч человек.

Онлайн было опрошено 18% всего населения Украины (6,9 млн. человек). Также было проведено 665 интервью, участниками которых стали 134 внутренних переселенца и 150 внешних.

Результаты исследования, проведенного Международным бюро кредитных историй совместно с CBR.