З 29 січня у черкаських школах оголошено карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З 29 січня до 9 лютого у закладах загальної середньої та позашкільної освіти призупиняється навчальний процес. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради під головуванням міського голови Анатолія Бондаренка, врахувавши відповідні рекомендації місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаську міську раду.
Зазначені карантині заходи пов’язані з активізацію захворюваності на вірус грипу та ГРВІ серед школярів.
Як повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, 24 січня у місті хворіло 3973 учні, що становило 14,4 відсотка від загальної кількості школярів, та було закрито 49 класів.
Тоді як 27 січня на грип та ГРВІ вже захворіло 5346 учнів черкаських шкіл. А вже з 28 січня планується закриття ще 48 класів, у яких навчається 1426 школярів.
"Отже, з 28 січня у Черкасах не працюватиме 90 класів, де навчається 2657 дітей. Ще в 96 класах кількість хворих на грип та ГРВІ перевищує 30 відсотків", – підсумував Сергій Воронов.
Аналогічні тенденції щодо поширення захворюваності на грип та ГРВІ серед містян підтвердив і директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник.
За його словами, активізація небезпечного вірусу в місті та області почала набирати обертів за останні тижні. Нині в черкаських лікарнях перебуває 260 дітей.
Продовження карантину у черкаських школах до 9 лютого підтримали усі члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради, а також – виконавчий комітет.
Нагадаємо, в Україні через високий рівень захворюваності у 9 областях школи закрили на карантин.