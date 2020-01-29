С 29 января в черкасских школах объявлен карантин

КИЕВ. 29 января. УНН. С 29 января по 9 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования приостанавливается учебный процесс. Такое решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета под председательством городского головы Анатолия Бондаренко, учитывая соответствующие рекомендации местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасский городской совет.