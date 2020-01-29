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С 29 января в черкасских школах объявлен карантин

Киев • УНН

 • 21898 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. С 29 января по 9 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования приостанавливается учебный процесс. Такое решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета под председательством городского головы Анатолия Бондаренко, учитывая соответствующие рекомендации местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасский городской совет.

С 29 января в черкасских школах объявлен карантин

Указанные карантине меры связаны с активизацией заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ среди школьников.

Как сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, 24 января в городе болело 3973 ученики, что составляло 14,4 процента от общего количества школьников, и было закрыто 49 классов.

Тогда как 27 января на грипп и ОРВИ уже заболело 5346 учеников черкасских школ. А уже с 28 января планируется закрытие еще 48 классов, в которых учится 1426 школьников.

"Итак, с 28 января в Черкассах не будет 90 классов, где учится 2657 детей. Еще в 96 классах количество больных гриппом и ОРВИ превышает 30 процентов", - подытожил Сергей Воронов.

Аналогичные тенденции распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди горожан подтвердил и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник.

По его словам, активизация опасного вируса в городе и области начала набирать обороты за последние недели. Сейчас в черкасских больницах находится 260 детей.

Продлении карантина в черкасских школах до 9 февраля поддержали все члены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета, а также - исполнительный комитет.

Напомним, в Украине из-за высокого уровня заболеваемости в 9 областях школы закрыли в карантин.

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