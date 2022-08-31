З 1 вересня росія розпочне спільні масштабні військові навчання з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня росія розпочне спільні масштабні військові навчання з Китаєм. Усього навчання триватимуть тиждень. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
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Народно-визвольна армія Китаю та російські збройні сили у четвер розпочнуть спільні військові навчання «Схід 2022». Вони триватимуть тиждень.
У навчальних маневрах візьмуть участь понад 50 000 військових із різних країн.
У них буде задіяно 5 000 одиниць військової техніки, а також 140 літаків та 60 бойових кораблів
Навчання відбуватимуться на військових полігонах у Східному Сибіру та Далекому Сході, а також у Японському морі.
Викликає тривогу той факт, що останніми роками відносини між Китаєм і росією стали тіснішими. Китай, який офіційно заявляє про свій «нейтралітет», підтримує федерацію в її війні проти України, звинувачуючи в пропаганді США та Захід загалом.
Ще у 2021 році збройні сили двох країн кілька разів відпрацьовували військові маневри на суші та на морі. «Схід» — одне з найбільших військових навчань у росії. У 2018 році до них було задіяно майже 300 тисяч російських військовослужбовців, а також монгольські та китайські підрозділи.
Цього разу до країни-агресорки приїдуть учасники з Білорусі, колишніх радянських республік, Китаю та Індії. Військові навчання у розпал війни в Україні спрямовані на забезпечення військової безпеки росії та її союзників.
Нагадаємо
Міністри оборони країн ЄС підтримали створення навчальної місії для українських військових.