С 1 сентября россия начнет совместные масштабные военные учения с Китаем.

Детали

Народно-освободительная армия Китая и российские вооруженные силы в четверг начнут совместные военные учения «Восток 2022 года». Они продлятся неделю.

В учебных маневрах примут участие более 50 000 военных из разных стран.

В них будет задействовано 5000 единиц военной техники, а также 140 самолетов и 60 боевых кораблей

Учения будут проходить на военных полигонах в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японском море.

Вызывает тревогу тот факт, что в последние годы отношения между Китаем и россией стали более тесными. Китай, официально заявляющий о своем «нейтралитете», поддерживает федерацию в ее войне против Украины, обвиняя в пропаганде США и Запад в целом.

Еще в 2021 году вооруженные силы двух стран несколько раз отрабатывали военные маневры на суше и море. «Восток» — одно из величайших военных учений в россии. В 2018 году к ним было задействовано около 300 тысяч российских военнослужащих, а также монгольские и китайские подразделения.

В этот раз в страну-агрессорку приедут участники из Беларуси, бывших советских республик, Китая и Индии. Военные учения в разгар войны в Украине направлены на обеспечение военной безопасности россии и ее союзников.

Напомним

Министры обороны стран ЕС поддержали создание учебной миссии для украинских военных.