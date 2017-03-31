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З 1 квітня зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

З 1 квітня зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Починаючи з 1 квітня 2017 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб підвищується. Про це УНН повідомили у прес-службі Держслужби зайнятості.

“Починаючи з 1 квітня 2017 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“, підвищується на 120 грн. та складе 1280 грн”, — йдеться в повідомленні.

Це підвищення стосується застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації в центрі зайнятості, становив не менше шести місяців. Такі громадяни мають право на отримання допомоги по безробіттю, розмір якої залежить від розміру заробітної плати за останнім місцем роботи, страхового стажу та причини звільнення, однак не може бути меншим, ніж 1280 грн.

При цьому, максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — зараз це 6 400 грн.

Загальна тривалість виплати зазначеної допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Як повідомляв УНН, переселенці та соціально незахищені кияни отримають допомогу до Великодня.

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