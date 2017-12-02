"Ювентус" наніс "Наполі" першої поразки в сезоні Серії А

Попри перевагу господарів за більшістю головних статистичних компонентів — 67:33 відсоток володіння м’ячем, 21:7 удари, 10:3 кутові, єдиний гол у баталії залетів саме у ворота неаполітанців. На 13 хвилині Дібала вивів на оперативний простір Ігуаїна і той не схибив — 0:1.

Примітно, що “Ювентус” вперше за останні 20 років не пропустив від “Наполі” на стадіоні “Сан-Паоло”.

Зауважимо, що “Наполі” потерпіли лише першої поразки в чемпіонаті при 2 нічиїх та 12 перемогах.

Таким чином, різниця між командами в турнірній таблиці зменшилася до мінімального — неаполітанці перші з 38 очками, “стара синьйора” відстає на 1 бал.

Додамо, що в іншому протистоянні “Рома” в більшості обіграла одного із аутсайдерів ФК “СПАЛ” — 3:1.