"Ювентус" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В рамках 15-го тура итальянской Серии А “Наполи” на стадионе “Сан-Паоло” принимал туринский “Ювентус” в поединке лидеров чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт клубов.
Несмотря на преимущество хозяев по большинству главных статистических компонентов — 67:33 процент владения мячом, 21: 7 удары, 10: 3 угловые, единственный гол в баталии залетел именно в ворота неаполитанцев. На 13 минуте Дибала вывел на оперативный простор Игуаина и тот не промахнулся — 0: 1.
Примечательно, что “Ювентус” впервые за последние 20 лет не пропустил от “Наполи” на стадионе “Сан-Паоло”.
Заметим, что “Наполи” потерпели лишь первое поражение в чемпионате при 2 ничьих и 12 победах.
Таким образом, разница между командами в турнирной таблице уменьшилась до минимального — неаполитанцы первые из 38 очками, “старая синьора” отстает на 1 балл.
Добавим, что в другом противостоянии “Рома” в большинстве обыграла одного из аутсайдеров ФК “СПАЛ” — 3: 1.