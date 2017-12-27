Юніорська збірна України з хокею виступить на передноворічному міжнародному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Юніорська збірна команда України з хокею вирушила до Будапешту, де братиме участь у традиційному міжнародному турнірі Кубок Чотирьох націй. Про це інформує УНН з посиланням на ФХУ.
Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі. Саме матчем проти поляків команда Олега Ігнатьєва й розпочне свої виступи на турнірі.
Відповідно до регламенту змагання 28 грудня українці гратимуть проти поляків, а 29 грудня зіграють проти обох угорських команд. 30 грудня відбудуться матч за третє місце та фінал.
Зазначимо, що через травми участь у змаганні не братимуть захисник “Білого Барсу” Сергій Логач та нападник ХК “Кременчук” Гліб Кривошапкін. Натомість словацькі легіонери Олексій Миклуха та Володимир Михальчук приєднаються до команди безпосередньо у Будапешті.
Додамо, що перед виїздом до Будапешту “синьо-жовті” провели два тренувальні дні у броварському “Терміналі”.
Як повідомляв УНН, ХК “Донбас” обіграв “Кременчук” в заключній грі року УХЛ.