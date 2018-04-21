Юніорська збірна України виграла домашній ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У заключний день чемпіонату світу з юніорського хокею у Дивізіоні ІВ, що проходив у Києві, відбулися три поєдинки, повідомляє УНН.
Після виграшу Японії в овертаймі над Італією 3:2 та перемогою Австрії над Угорщиною 4:0, юним представникам української команди необхідно було брати три очки у протистоянні з однолітками з Румунії.
Наші хокеїсти відправили записним аутсайдерам турніру по дві шайби в кожному з періодів та тріумфували 6:0. За “жовто-блакитних” шайбами відзначилися — Ланін, Пересунько, Сиротенко, Матейченко, Даниленко і Морозов.
Таким чином, в турнірній таблиці Україна та Австрія закінчили змагання з однаковим показником по 12 очок, але завдяки перемозі в очному протистоянні перше місце і путівку до Дивізіону ІА здобула Україна.
Варто відзначити, що Румунія понизилася у класі і виступатиме далі в Дивізіоні ІІА.
Додамо, що суперниками юніорської збірної України на майбутньому чемпіонаті світу Дивізіону ІА стануть команди Німеччини, Данії, Казахстану, Норвегії, а також збірна 18-річних, яка втратить місце в елітному Дивізіоні ЧС.
Так тримати!
Збірна України здобула видовищну перемогу на чемпіонаті світу з хокею серед юніорів.
Впевнений, наше підростаюче покоління спортсменів ще не раз дозволить нам пишатися перемогами України.#GloryToUkraine pic.twitter.com/4ylX5hBk0n