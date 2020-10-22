Юнацький Євро-2020 скасовано через епідемситуацію в Європі

Оскільки ЧЄ-2019/20 серед юнаків до 19 років служив кваліфікацією чемпіонату світу U20, який пройде в травні 2021 року вирішено, що п’ять європейських путівок дістануться збірним, які займають місця в топ-5 рейтингу за підсумками відбіркового раунду в сезоні 2019/20.

Таким чином, на світовій першості серед молоді до 20 років Європу представлятимуть: Англія, Італія, Нідерланди, Португалія і Франція (вказано в алфавітному порядку).

Зауважимо, що у відборі на Євро-2020 юнацька збірна України U-19 повинна була зійтися із збірними Латвії, Англії та Данії. Фінальний турнір мав пройти в Північній Ірландії.