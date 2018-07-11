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Юлія Тимошенко: щоб повернути мир в Україну, потрібні переговори в Будапештському форматі та потужна армія

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Для того щоб повернути мир в Україну, потрібні переговори в Будапештському форматі та потужна армія. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час зустрічі депутатів фракції “Батьківщина” з ветеранами та воїнами АТО з 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка була сформована на базі батальйонів “Батьківщина” та “Рух опору”, створених у 2014 році за ініціативою Юлії Тимошенко у відповідь на військову агресію з боку Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

“Ми хотіли б поговорити з вами про те, які виклики стоять перед країною, щоб сформувати потужну, озброєну армію із забезпеченими всім необхідним воїнами”, — сказала вона.

Лідер “Батьківщини” зазначила, що Україні дуже потрібна перемога, бо без завершення війни “важко налагодити життя в нашій країні”.

“З одного боку йде війна, з іншого — країну вбиває корупція та непрофесійне керівництво. Дуже важко в таких умовах будувати країну та рухатися вперед. Нам потрібен мир і цього миру треба досягати дипломатичним шляхом на базі Будапештського меморандуму та створенням в Україні потужної, озброєної армії, яка здатна захистити кордони і припинити війну”, — заявила політик.

Вона зазначила, що “Батьківщина” пропонуватиме суспільству не лише стратегію миру, а й механізми для побудови сильної армії: “Наша команда багато зробила для того, щоб відпрацювати бачення того, як треба здобувати мир і повертати Крим та Донбас”.

Політик вважає символічним те, що зустріч із ветеранами та воїнами АТО відбувається в день саміту НАТО, адже “сьогодні вкрай важливо, щоб Україна крок за кроком посіла гідне місце поруч із тими державами, які мають найпотужнішу систему колективної безпеки”.

“Я глибоко переконана: якби тоді, коли ми здавали ядерну зброю, нас прийняли до НАТО — ми би мали принципово іншу армію, у нас не було б війни, ми були б сильними, як всі інші учасники системи колективної безпеки НАТО”, — наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер партії висловила впевненість в тому, що потужна українська армія — це необхідна умова повернення миру в Україну та перемоги над російським агресором.

Юлія Тимошенко запропонувала військовим надавати пропозиції до проекту нового контракту військовослужбовця, над яким вже працює команда “Батьківщини”.

“Такий контракт має бути найкращим з точки зору гарантій, підходів до забезпечення кожного воїна усім необхідним. У основу покладені найкращі зразки подібних документів з інших країн. Спільною роботою ми маємо створити документ, який буде основою нового етапу посилення нашої армії, посилення усіх гарантій, системи оплати та навчання для кожного воїна”, — сказала вона.

"Не можна втрачати жодного дня і жодної можливості для встановлення миру, повернення Донбасу та Криму“,— підсумувала Юлія Тимошенко.

Лідер “Батьківщини” подякувала присутнім і всім тим, хто відгукнувся у 2014 році на заклик створити добровольчі батальйони та “Рух опору”, і зараз в складних умовах “роблять все можливе, щоб частина країни жила мирно, щоб на фронтах не було втрачено жодної позиції, щоб були можливості для звільнення української землі від російських окупантів”.

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