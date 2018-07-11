Юлия Тимошенко: чтобы вернуть мир в Украине, нужны переговоры в Будапештском формате и мощная армия

"Мы хотели бы поговорить с вами о том, какие вызовы стоят перед страной, чтобы сформировать мощную, вооруженную армию с обеспеченными всем необходимым воинами", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что Украина очень нужна победа, ибо без завершения войны "трудно наладить жизнь в нашей стране".

"С одной стороны идет война, с другой - страну убивает коррупция и непрофессиональное руководство. Очень трудно в таких условиях строить страну и двигаться вперед. Нам нужен мир и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну ", - заявила политик.

Она отметила, что "Батькивщина" будет предлагать обществу не только стратегию мира, но и механизмы для построения сильной армии: "Наша команда много сделала для того, чтобы отработать видение того, как надо приобретать мир и возвращать Крым и Донбасс".

Политик считает символичным то, что встреча с ветеранами и воинами АТО происходит в день саммита НАТО, ведь "сегодня крайне важно, чтобы Украина шаг за шагом заняла место рядом с теми государствами, которые имеют самую мощную систему коллективной безопасности".

"Я глубоко убеждена: если бы тогда, когда мы сдавали ядерное оружие, нас приняли в НАТО - мы бы имели принципиально другую армию, у нас не было бы войны, мы были бы сильными, как все другие участники системы коллективной безопасности НАТО", - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер партии выразила уверенность в том, что мощная украинская армия - это необходимое условие возвращения мира в Украину и победы над российским агрессором.

Юлия Тимошенко предложила военным оказывать предложения к проекту нового контракта военнослужащего, над которым уже работает команда "Батькивщины".

"Такой контракт должен быть наилучшим с точки зрения гарантий, подходов к обеспечению каждого воина всем необходимым. В основу положены лучшие образцы подобных документов из других стран. Совместной работой мы должны создать документ, который будет основой нового этапа усиления нашей армии, усиление всех гарантий, системы оплаты и обучения для каждого воина ", - сказала она.

"Нельзя терять ни одного дня и никакой возможности для установления мира, возвращение Донбасса и Крыма", - подытожила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила присутствующих и всем тем, кто откликнулся в 2014 году на призыв создать добровольческие батальоны и "Движение сопротивления", и сейчас в сложных условиях "делают все возможное, чтобы часть страны жила мирно, чтобы на фронтах не было потеряно ни одной позиции , чтобы были возможности для освобождения украинской земли от российских оккупантов ".