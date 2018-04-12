Юлія Скрипаль відмовилася від зустрічі з російськими дипломатами і двоюрідною сестрою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Юлія Скрипаль поки не хоче зустрічатися зі співробітниками російського посольства в Великій Британії і своєю двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль. Про це йдеться в заяві, яку від імені Юлії Скрипаль розповсюдила британська поліція, інформує УНН.
У заяві наголошується, що Юлія Скрипаль виписалася з лікарні в британському Солсбері 9 квітня. Там залишається її батько Сергій Скрипаль, який, за словами дочки, серйозно хворий. Відзначається, що вона сама до цих пір страждає від наслідків отруєння.
Юлія Скрипаль повідомляє, що спілкується з друзями і сім’єю і отримує інформацію про хід розслідування отруєння. Вона знає, що співробітники посольства Росії в Великій Британії запропонували їй свою допомогу, але поки не хоче вдаватися до їхніх послуг. “Якщо я передумаю, я знаю, як з ними зв’язатися”, — сказано в заяві.
Крім того, Юлія Скрипаль поки не готова спілкуватися з журналістами і своєю двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль.
Як повідомляв УНН, Україна готова надати Британії допомогу в розслідуванні.