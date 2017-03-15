Ю.Луценко заявив, що М.Саакашвілі "дуже глибоко заплив за буйки в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі “багато зробив Грузії і дуже глибоко заплив за буйки в Україні”. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу “ZIK”, передає УНН.
“У мене добрі, товариські стосунки, принаймні були (з М.Саакашвілі — ред.), давно не бачилися, правда з Саакашвілі... Вважаю, що він дуже багато зробив Грузії і дуже глибоко заплив за буйки в Україні,” — наголосив Ю.Луценко.
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На його думку, навіть такі відомі й успішні політики мають пам’ятати про правила етики в країні.
Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року, у столиці біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу відбувся мітинг прихильників екс-голови Одеської ОДА М.Саакашвілі.
Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.