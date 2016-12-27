Ю.Луценко: заступник Слов’янської місцевої прокуратури має бути звільнений
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, перебуваючи з робочою поїздкою у Донецькій області, заявив про необхідність звільнення з посади заступника Слов’янської місцевої прокуратури, який вчинив п’яний дебош на блок посту, і ховається на лікарняному. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
“Я ставив завдання або звільнити по статті або дочекатися Генеральної інспекції, і порушити кримінальну справу”, — заявив генпрокурор.
Генеральний прокурор України також наголосив, що вже завершено формування Генеральної інспекції і “вона буде караючим мечем по всій Україні”.
Ю.Луценко зазначив, що для нього є принциповим засудження у Краматорську прокурора, який був затриманий під час отримання хабара. Також він нагадав, що своїм наказом звільнив працівника прокуратури, винного у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, і який декілька років працював на посаді в Генеральній прокуратурі.