Генпрокурор запропонував доброволяцям моніторити переміщення товарів в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував доброволяцям і ветеранам десятками по черзі моніторити те, як відбувається перетин вантажів через лінію розмежування в зоні АТО. Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Я визнаю, що є ряд питань, які поставили протестувальники. Визнаю це як громадянин, як людина, зрештою як Генпрокурор. І саме сьогодні вступив в дію новий порядок, встановлений Кабміном, щодо перетину вантажів через лінію розмежування під час воєнних дій. Якщо він новий, отже старий погано працював", - зазначив він.
Зі слів Генпрокурора, цей порядок дає можливість залучити моніторингові групи громадськості.
"І якщо це дозволено, то я би звернувся до добровольців, до ветеранів україно-російської війни з простою пропозицією – створюйте десятки і по черзі заступайте до моніторингу того, що відбувається при вантажному обороті. І це правильно. І це законно", - додав Ю.Луценко.
"Так само я хотів би звернутися до Кабінету міністрів – має вийти міністр і сказати скільки буде коштувати, щоб до наступного опалювального сезону ми не були залежні ні від російського, ні від сепаратистського вугілля", - зауважив він.
Нагадаємо, 14 березня набув чинності новий порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.