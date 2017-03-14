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Генпрокурор запропонував доброволяцям моніторити переміщення товарів в зоні АТО

Генпрокурор запропонував доброволяцям моніторити переміщення товарів в зоні АТО

Київ • УНН

 • 8431 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував доброволяцям і ветеранам десятками по черзі моніторити те, як відбувається перетин вантажів через лінію розмежування в зоні АТО. Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Я визнаю, що є ряд питань, які поставили протестувальники. Визнаю це як громадянин, як людина, зрештою як Генпрокурор. І саме сьогодні вступив в дію новий порядок, встановлений Кабміном, щодо перетину вантажів через лінію розмежування під час воєнних дій. Якщо він новий, отже старий погано працював", - зазначив він.

Зі слів Генпрокурора, цей порядок дає можливість залучити моніторингові групи громадськості.

"І якщо це дозволено, то я би звернувся до добровольців, до ветеранів україно-російської війни з простою пропозицією – створюйте десятки і по черзі заступайте до моніторингу того, що відбувається при вантажному обороті. І це правильно. І це законно", - додав Ю.Луценко.

"Так само я хотів би звернутися до Кабінету міністрів – має вийти міністр і сказати скільки буде коштувати, щоб до наступного опалювального сезону ми не були залежні ні від російського, ні від сепаратистського вугілля", - зауважив він.

Нагадаємо, 14 березня набув чинності новий порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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