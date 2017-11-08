Ю.Луценко: я готовий вступити у процес у справі Януковича, коли той приїде в Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий вступити у процес у справі екс-президента України Віктора Януковича тоді, коли той повернеться в Київ і сяде на лаву підсудних. По це він сьогодні заявив після засідання правоохоронного комітету парламенту, передає УНН.
"Захисник Януковича закликає мене особисто взяти участь у засіданнях суду у цій справі Януковича. Відповідаю, я готовий взяти участь у засіданнях суду у справах Януковича як тільки пан Янукович прийде в суд і сяде на відведене йому місце підсудного", - наголосив він.
Ю.Луценко підкреслив, якщо у Януковича буде досить сміливості, щоб повернутися в Київ і сісти на лаві підсудних, тоді Генпрокурор вступить у процес.
"До цих пір з порожнім місцем мені у процес вступати немає потреби", - резюмував Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, 8 листопада суд у справі про розстріл Майдану пришвидшив розгляд матеріалів.