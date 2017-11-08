Ю.Луценко: я готов вступить в процесс по делу Януковича, когда тот приедет в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов вступить в процесс по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, когда тот вернется в Киев и сядет на скамью подсудимых. Об этом он сегодня заявил после заседания правоохранительного комитета парламента, передает УНН.
"Защитник Януковича призывает меня лично принять участие в заседаниях суда по этому делу Януковича. Отвечаю, я готов принять участие в заседаниях суда по делам Януковича как только господин Янукович придет в суд и сядет на отведенное ему место подсудимого", - подчеркнул он.
Ю.Луценко подчеркнул, что если у Януковича будет достаточно смелости, чтобы вернуться в Киев и сесть на скамью подсудимых, тогда Генпрокурор вступит в процесс.
"До сих пор с пустым местом мне в процесс вступать не нужно", - резюмировал генпрокурор.
Как сообщал УНН, 8 ноября суд по делу о расстреле Майдана ускорил рассмотрение материалов.