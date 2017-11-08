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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27280 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 82728 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100034 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100231 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Ю.Луценко: я готов вступить в процесс по делу Януковича, когда тот приедет в Киев

Ю.Луценко: я готов вступить в процесс по делу Януковича, когда тот приедет в Киев

Киев  •  УНН

 • 7628 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов вступить в процесс по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, когда тот вернется в Киев и сядет на скамью подсудимых. Об этом он сегодня заявил после заседания правоохранительного комитета парламента, передает УНН.

"Защитник Януковича призывает меня лично принять участие в заседаниях суда по этому делу Януковича. Отвечаю, я готов принять участие в заседаниях суда по делам Януковича как только господин Янукович придет в суд и сядет на отведенное ему место подсудимого", - подчеркнул он.

Ю.Луценко подчеркнул, что если у Януковича будет достаточно смелости, чтобы вернуться в Киев и сесть на скамью подсудимых, тогда Генпрокурор вступит в процесс.

"До сих пор с пустым местом мне в процесс вступать не нужно", - резюмировал генпрокурор.

Как сообщал УНН, 8 ноября суд по делу о расстреле Майдана ускорил рассмотрение материалов.

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