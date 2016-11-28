Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді (доповнено)

"Я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111, 278 і глави 11 ККУ 28 листопада 2016 року повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництва представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ", - оголосив Генпрокурор.