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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене (дополнено)

Киев • УНН

 • 11055 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева, объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передает корреспондент УНН.

Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене (дополнено)

"Я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 111, 278 и главы 11 УК 28 ноября 2016 года сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК », - заявил генпрокурор.

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