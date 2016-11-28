Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене (дополнено)

"Я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 111, 278 и главы 11 УК 28 ноября 2016 года сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК », - заявил генпрокурор.