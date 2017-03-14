Ю.Луценко: справу В.Януковича може розглядати суд присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Ю.Луценко не виключив, що справу про державну зраду екс-президента В.Януковича може розглядати суд присяжних. Про це сьогодні на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Може виникнути питання про суд присяжних. Нинішній закон дає таку можливість для захисту", - сказав він.
За словами Ю.Луценка не тільки в Печерському райсуді, а й в інших столичних судах є список присяжних, які можуть бути долучені до процесу.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.