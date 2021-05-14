Йшов з Росії в Україну "у пошуках кращого життя": на кордоні затримали 15-річного хлопця

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Місцеві жителі прикордоння допомогли прикордонникам зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.

Про рух невідомої особи від кордону в тил України дільничного інспектора прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби.

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Виявилося, що хлопець незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

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Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя.

Наразі тривають заходи по встановленню особи хлопця.