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Шел из России в Украину "в поисках лучшей жизни": на границе задержали 15-летнего парня

Киев • УНН

 • 19596 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. На границе с Россией пограничники задержали 15-летнего парня. По словам подростка, направлялся в Украину в поисках лучшей жизни, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Шел из России в Украину "в поисках лучшей жизни": на границе задержали 15-летнего парня

Детали

Местные жители приграничья помогли пограничникам остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу с РФ в Украину.

О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель. Информация немедленно была передана в отдел пограничной службы.

Добавим

Оказалось, что парень незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было.

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По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня.

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