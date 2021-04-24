Youtube заблокував телеканали NewsOne, Zik і 112 Україна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Канали NewsOne, Zik і 112 Україна більше не доступні для перегляду в Youtube. Про це свідчать дані відеохостингу, передає УНН.

Деталі

Так, при перевірці виявилося, що пошук ефірів каналів "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" на популярному відеохостингу доступний.

Однак при спробі відкрити сторінку зазначених каналів, система видає попередження: "Цей канал недоступний для перегляду в вашій країні".

Проте, через пошуковик у веб-версії Youtube доступні відео, завантажені раніше. При спробі подивитися на телефоні відео, відеохостинг блокує контент.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, які діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

Що було раніше

На початку лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичної та юридичних осіб. Йшлося про Тараса Козака та три інформаційні телеканали.

Рішення щодо санкцій проти телеканалів "ZIK", "NEWSONE" та "112" у Раді національної безпеки та оборони приймалось шляхом письмового опитування.

Тоді ж Зеленський висловився щодо санкцій проти трьох телеканалів. 

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