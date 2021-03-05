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Актуальне
YouTube може відновити акаунт Трампа

YouTube може відновити акаунт Трампа

Київ • УНН

 • 19959 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Генеральний директор YouTube Сьюзен Войчіцкі каже, що акаунт Трампа буде відновлено, коли ризик насильства відступить. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа на YouTube буде відновлено відповідно до поточної політики платформи, коли насильства відступить.

YouTube буде покладатися на сукупність показників для оцінки рівня насильства, включаючи заяви державних службовців, рівень готовності правоохоронних органів та будь-яку насильницьку риторику, яку YouTube може спостерігати на власній платформі.

Сьюзен Войчіцкі каже, що акаунт Трампа може бути відновлений, але зараз цей процес призупинений з огляду на постійні занепокоєння цього тижня щодо можливого нового насильства, спрямованого на Капітолій США.

Нагадаємо

Палата представників Конгресу США скасувала засідання, намічене на 4 березня, після отримання попередження від правоохоронців про можливу підготовку атаки на Капітолій в цей день.

Представники відеохостингу YouTube продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа.

Натомість, соцмережа Twitter не поверне доступ колишньому президенту США Дональду Трампу, навіть якщо той знову надумає балотуватись у президенти.

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