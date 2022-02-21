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Євросоюз ухвалив рішення розгорнути в Україні військову місію – Кулеба

Євросоюз ухвалив рішення розгорнути в Україні військову місію – Кулеба

Київ • УНН

 • 2330314 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Європейський союз ухвалив рішення розгорнути в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми домовились сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії і час її розгортання ще будуть уточнюватись, але принципове рішення ухвалене, і це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності Європейського Союзу в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері", - заявив міністр.

Він додав, що це будуть небойові підрозділи.

Що було раніше

Євросоюз ще з минулого року обговорював створення військової тренувальної місії в Україні. Це може зайняти деякий час, говорив тоді верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Тодішній міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що очікує на розгортання військово-навчальної тренувальної місії ЄС у країні до кінця 2021 року. Президент України Володимир Зеленський, говорячи про плани створення військової місії ЄС в Україні, раніше заявив, що це навчальна місія для обміну досвідом, і Київ підтримує цю ініціативу.

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