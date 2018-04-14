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Євросоюз не виключає нових санкцій проти Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні не виключила прийняття нових санкцій проти Сирії за використання хімічної зброї. Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій сьогодні, повідомляє УНН.

"У липні 2017 року і в березні 2018 років ЄС наклав додаткові обмежувальні заходи на сирійських високопоставлених чиновників і вчених за їх роль в розробці і використанні хімічної зброї та завжди готовий розглянути питання про прийняття нових заходів за необхідності", - сказано в заяві Могеріні.

Вона зазначила, що ЄС підкреслює, що іншого, крім як політичного рішення сирійського конфлікту, бути не може.

"У нас є спільна мета - запобігти будь-якій ескалації насильства, яка могла б перетворити сирійську кризу в більш масштабний регіональний конфлікт з непередбачуваними наслідками для Близького Сходу і всього світу. ЄС закликає всі сторони конфлікту, особливо режим і його союзників, негайно реалізувати припинення вогню і забезпечити гуманітарний доступ і медичну евакуацію", - йдеться в заяві очільниці дипломатії ЄС.

При цьому вона зазначила, що ЄС рішуче засуджує використання хімічної зброї сирійським режимом, "про що постійно повідомлялося в останні місяці в Східній Гуті та інших районах Сирії, включаючи останні повідомлення про хімічну атаку на Думу".

Також Могеріні додала, що "ЄС був проінформований про прицільні авіанальоти США, Франції і Великої Британії на об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю в Сирії, причому ці конкретні заходи були прийняті з єдиною метою - запобігти подальшому використанню хімічної зброї та хімічних речовин як зброї сирійським режимом для вбивства свого народу".

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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