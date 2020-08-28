“Євросолідарність” виграє вибори до Київради і буде формувати більшість проєвропейських сил - Прокопів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Заступник Київського міського голови — секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії “Європейська Солідарність” Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо “Євросолідарності” буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил. Про це він заявив у програмі “Час Ч” на “5 каналі”, передає УНН.
“Я не сумніваюся, що „Європейська Солідарність“ виграє вибори до Київради і буде формувати там більшість проєвропейських сил”, — наголосив заступник Київського міського голови.
Володимир Прокопів також категорично заперечив, що між “Євросолідарністю” та партією “Удар” столичного мера Віталія Кличка під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти. “Втретє у житті я чую про такі побоювання: таке було в 2014-му році, коли ми спільно з „Ударом“ йшли на місцеві вибори; таке було в 2015-му році знову ж таки на місцевих виборах, коли „Удар“ вже йшов у складі „Солідарності“; і от зараз знову кажуть про взаємопоборювання. Його не буде. Буде партнерство”, — зазначив лідер київського осередку “ЄС”.
Він також наголосив, що Віталій Кличко зможе розраховувати на підтримку “Євросолідарності”.
“Ми готові підставити плече чинному меру, бо до Київради від „Європейської солідарності“ йтимуть професіонали”, — сказав Володимир Прокопів.