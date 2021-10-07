"Євросолідарність" у Київраді вимагає від уряду справедливих тарифів на газ та опалення

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“З приходом осені ми знову стаємо свідками політичних ігрищ Банкової з тарифами. Всю непрофесійність і безвідповідальність ЗЕ-влади ми з вами уже бачимо у платіжках за опалення і гарячу воду”, — наголосив заступник голови фракції “Європейська солідарність” у Київраді Вадим Сторожук.

За його словами, “якби ЗЕ-влада планувала захистити людей від подорожчання, то вирішувала би це питання на початку літа, коли газ коштував в рази дешевше. Але натомість ціна на газ для населення зросла на 20%, а для бюджетних організацій — в рази! Їм уже зараз приходять авансові рахунки, в яких вимагають платити по 20 гривень за кубометр газу”.

“Як у таких умовах обігріти лікарні, дитячі садочки, школи?” — запитує представник “Європейської солідарності”. — Така “тарифна” політика уряду та Офісу президента є бездарною і провальною.

Також “Європейська Солідарність” вважає неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні бюджети.

“Вже за місяць почуємо маніпуляційні виправдовування: мовляв, це не ми такі ціни придумали, їх встановлює місцева влада. Але тарифи — це результат професійних прорахунків Банкової. Саме там виставляють непідйомні ціни на газ, з яких потім формуються тарифи на опалення в кожному місті, не тільки в Києві. Це означає — сотні мільйонів гривень Київ витратить не на розвиток, а на опалення соціальних закладів взимку. Але питання до влади: чому вона б’є по найвразливіших — лікарях, вчителях, дітях?”, — говорить Вадим Сторожук.

Він зазначив, що таким чином влада спустошує місцеві бюджети та заводить людей у кризу неплатежів.

“Представляючи громаду міста Києва, ми звертаємося до органів центральної влади з вимогою забезпечити природним газом виробників тепла без комерційних посередників. А також встановити справедливу ціну на газ українського видобутку! Інакше, громадяни, більшість яких в умовах пандемії залишися без стабільного доходу, просто не зможуть сплачувати шалені тарифи”, — зазначив голова фракції "Європейська Солідарність"у Київраді Володимир Прокопів.