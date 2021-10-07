"Евросолидарность" в Киевсовете требует от правительства справедливых тарифов на газ и отопление

Детали

"С приходом осени мы снова становимся свидетелями политических игрищ Банковой тарифам. Весь непрофессионализм и безответственность ЗЕ-власти мы с вами уже видим в платежках за отопление и горячую воду", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Вадим Сторожук.

По его словам, "если бы ЗЕ-власть планировала защитить людей от подорожания, то решала бы этот вопрос в начале лета, когда газ стоил в разы дешевле. Но вместо этого цена на газ для населения выросла на 20%, а для бюджетных организаций - в разы! Им уже сейчас приходят авансовые счета, в которых требуют платить по 20 гривен за кубометр газа".

"Как в таких условиях обогреть больницы, детские сады, школы?" - спрашивает представитель "Европейской солидарности". - Такая "тарифная" политика правительства и Офиса президента является бездарной и провальной.

Также "Европейская Солидарность" считает недопустимыми попытки переложить ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг на местные общины и соответствующие бюджеты.

"Уже через месяц услышим манипуляционные оправдания: мол, это не мы такие цены придумали, их устанавливают местные власти. Но тарифы - это результат профессиональных просчетов Банковой. Там выставляют неподъемные цены на газ, из которых потом формируются тарифы на отопление в каждом городе, не только в Киеве. Это значит - сотни миллионов гривен Киев потратит не на развитие, а на отопление социальных учреждений зимой. Но вопрос к власти: почему она бьет по самым уязвимым - врачам, учителям, детям?" - говорит Вадим Сторожук.

Он отметил, что таким образом власть опустошает местные бюджеты и заводит людей в кризис неплатежей.

"Представляя громаду города Киева, мы обращаемся к органам центральной власти с требованием обеспечить природным газом производителей тепла без коммерческих посредников. А также установить справедливую цену на газ украинской добычи! Иначе, граждане, большинство которых в условиях пандемии остались без стабильного дохода, просто не смогут платить бешеные тарифы", - отметил председатель фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив.