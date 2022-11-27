Європол: в ЄС заарештували 44 особи з небезпечних кримінальних мереж

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Розслідування, проведені у восьми країнах, показали, що кілька злочинних організацій працювали разом для здійснення широкомасштабної полікримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Це, зокрема, торгівля наркотиками, відмивання грошей та незаконне збагачення.

"22 листопада було проведено 94 обшуки по всій Європі, спрямовані як на лідерів цих злочинних організацій, так і на їхніх спільників. Злочинна мережа діяла у Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародна спецоперація відбулася після розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Литви разом з партнерами в Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, під координацією Євроюсту та Європолу.