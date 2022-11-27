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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45295 перегляди

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Європол: в ЄС заарештували 44 особи з небезпечних кримінальних мереж

Європол: в ЄС заарештували 44 особи з небезпечних кримінальних мереж

Київ • УНН

 • 1157369 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У результаті безпрецедентної міжнародної операції, до якої були залучені судові та правоохоронні органи 11 країн, було заарештовано 44 особи. Заарештовані підозрюються у приналежності до високо ризикованої злочинної мережі, яка вважається однією з найнебезпечніших в Європейському Союзі, передає УНН.

Деталі 

Розслідування, проведені у восьми країнах, показали, що кілька злочинних організацій працювали разом для здійснення широкомасштабної полікримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Це, зокрема, торгівля наркотиками, відмивання грошей та незаконне збагачення.

"22 листопада було проведено 94 обшуки по всій Європі, спрямовані як на лідерів цих злочинних організацій, так і на їхніх спільників. Злочинна мережа діяла у Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародна спецоперація відбулася після розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Литви разом з партнерами в Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, під координацією Євроюсту та Європолу.

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