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Европол: в ЕС арестовали 44 человека из опасных криминальных сетей

Европол: в ЕС арестовали 44 человека из опасных криминальных сетей

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате беспрецедентной международной операции, к которой были привлечены судебные и правоохранительные органы 11 стран, были арестованы 44 человека. Арестованные подозреваются в принадлежности к высоко рискованной преступной сети, которая считается одной из самых опасных в Европейском Союзе, передает УНН.

Детали

Расследования, проведенные в восьми странах, показали, что несколько преступных организаций работали вместе для осуществления широкомасштабной поликриминальной деятельности в Европейском Союзе и за его пределами. Это, в частности, торговля наркотиками, отмывание денег и незаконное обогащение.

"22 ноября было проведено 94 обыска по всей Европе, направленные как на лидеров этих преступных организаций, так и на их сообщников. Преступная сеть действовала в Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международная спецоперация прошла после расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Литвы вместе с партнерами в Чехии, Латвии, Франции, Германии, Польше, Норвегии, Словакии, Венгрии, Испании и США, под координацией Евроюста и Европола.

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