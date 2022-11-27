Европол: в ЕС арестовали 44 человека из опасных криминальных сетей

Детали

Расследования, проведенные в восьми странах, показали, что несколько преступных организаций работали вместе для осуществления широкомасштабной поликриминальной деятельности в Европейском Союзе и за его пределами. Это, в частности, торговля наркотиками, отмывание денег и незаконное обогащение.

"22 ноября было проведено 94 обыска по всей Европе, направленные как на лидеров этих преступных организаций, так и на их сообщников. Преступная сеть действовала в Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международная спецоперация прошла после расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Литвы вместе с партнерами в Чехии, Латвии, Франции, Германии, Польше, Норвегии, Словакии, Венгрии, Испании и США, под координацией Евроюста и Европола.