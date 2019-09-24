Європейський суд скасував частину санкцій ЄС щодо Януковича - прессекретар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Європейський суд скасував частину санкцій ЄС щодо екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив в Facebook його прес-секретар Юрій Кірасир, передає УНН.
Зокрема, Кірасир заявив про "рішення Європейського суду від 24.09.2019 р. про скасування санкцій стосовно екс-президента України В.Ф. Януковича за 2018-2019 рр.".
За його словами, рішення Оболонського суду щодо Януковича наразі оскаржується в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, 11 липня суд Європейського союзу ухвалив скасувати заморожування коштів Віктора Януковича на періоди з 6 березня 2016 року по 6 березня 2017 року і з 6 березня 2017 року по 6 березня 2018 року.