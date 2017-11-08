Європейський суд скасував санкції проти Іванющенка

Вивчивши метеріали справи, суд постановив, що інформація, яка відноситься до різних кримінальних справ, зазначена в листах, на які посилалася Рада ЄС, щоб залишити Іванющенка в списку санкцій, або не має значення, оскільки ці процедури не стосуються незаконного привласнення державних коштів, або містить невідповідності, і у Ради мали виникнути сумніви щодо достатності представлених доказів.

"Згідно цього Рада ЄС, враховуючи неадекватність фактичної основи, на які вона спиралася, та враховуючи виправдувальні докази…зробила явну помилку вважаючи, що розгляд, відкритий проти заявника є причиною для збереження його імені в списку, де він був об'єктом кримінального судочинства, порушеного владою України щодо дій, які можуть бути охарактеризовані, як незаконне привласнення державних коштів. Отже, ці розгляди дозволяли класифікувати заявника як такого, що задовольняє відповідним критеріям", - зазначається у рішенні.

Суд задовольнив позов Іванющенка, щодо визнання рішення Ради ЄС про обмежувальні заходи, які були спрямовані проти певних осіб, підприємств та органів у зв'язку з ситуацією в Україні від 5 березня 2015 року та від 4 березня 2016 року та визнати їх недійсними по відношенню до нього.

Крім того, суд зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка.

Як повідомляв УНН, Верховний суд України скасував ухвали Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ та Апеляційного суду Києва щодо закриття кримінального провадження проти екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка і направив скаргу заступника Генпрокурора на новий апеляційний розгляд.