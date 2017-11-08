Европейский суд отменил санкции против Иванющенко

Изучив метериали дела, суд постановил, что информация, относящаяся к различным уголовным делам, указанная в письмах, на которые ссылался Совет ЕС, чтобы оставить Иванющенко в списке санкций, или не имеет значения, поскольку эти процедуры не касаются незаконного присвоения государственных средств, или содержит несоответствия, и у Совета должны были возникнуть сомнения в достаточности представленных доказательств.

"Согласно этому Совет ЕС, учитывая неадекватность фактической основы, на которые она опиралась, и учитывая оправдательные доказательства ... сделал явную ошибку считая, что рассмотрение, открытое против заявителя является причиной для сохранения его имени в списке, где он был объектом уголовного судопроизводства, открытого властью Украины относительно действий, которые могут быть охарактеризованы как незаконное присвоение государственных средств. Следовательно, эти разбирательства позволяли классифицировать заявителя как такового, что отвечает соответствующим критериям", - говорится в решении.

Суд удовлетворил иск Иванющенко, о признании решения Совета ЕС об ограничительных мерах, которые были направлены против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года и признать их недействительными по отношению к нему.

Кроме того, суд обязал ЕС оплатить все судебные издержки Иванющенко.

Как сообщал УНН, Верховный суд Украины отменил постановление Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Апелляционного суда Киева по закрытию уголовного производства против экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко и направил жалобу заместителя генпрокурора на новое апелляционное рассмотрение.