Європейський підрозділ МХП Perutnina Ptuj збільшив виробництво курятини, ковбас та напівфабрикатів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. За рік Perutnina Ptuj, яка входить до групи МХП, наростила обсяги продажів. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за IІІ квартал 2021 року, передає УНН.
Деталі
Потужності компанії з виробництва курятини виготовили 29, 8 тис. тонн курятини та індички (+8% за рік).
Водночас, продажі продукту склали 19,3 тис. тонн, що на 15% вище, ніж у ІІІ кварталі 2020 року.
Загалом, за 9 місяців цього року Perutnina Ptuj виготовила 83, 9 тонн курятини та індички, що на 8% більше, аніж торік.
Крім того, компанія наростила виробництво продуктів м’ясопереробки, включаючи ковбаси та напівфабрикати.
За три квартали цього року Perutnina Ptuj виробила 11,6 тис. тонн продуктів м’ясопереробки, що на 13% більше, ніж торік. Продажі також збільшилися на 8%.
Довідка
Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи.
Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.