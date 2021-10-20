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Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj увеличило производство курятины, колбас и полуфабрикатов

Киев • УНН

 • 16106 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. За год Perutnina Ptuj, которая входит в группу МХП, нарастила объемы продаж. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за ІІІ квартал 2021 года, передает УНН.

Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj увеличило производство курятины, колбас и полуфабрикатов

Детали

Мощности компании по производству курятины произвели 29,8 тыс. тонн курятины и индейки (+ 8% за год).

В то же время, продажи продукта составили 19,3 тыс. тонн, что на 15% выше, чем в III квартале 2020 года.

В общем, за 9 месяцев этого года Perutnina Ptuj изготовила 83,9 тонн курятины и индейки, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, компания нарастила производство продуктов мясопереработки, включая колбасы и полуфабрикаты.

За три квартала этого года Perutnina Ptuj выработала 11,6 тыс. тонн продуктов мясопереработки, что на 13% больше, чем в прошлом году. Продажи также увеличились на 8%.

Справка

Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы.

Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины - от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, забоя до производства колбасных изделий и последующей переработки курятины.

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