Європейський підрозділ МХП Perutnina Ptuj збільшив виробництво курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Perutnina Ptuj, яка входить до групи міжнародної компанії МХП, наростила обсяги продажів. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії, передає УНН.
Деталі
Потужності компанії з виробництва курятини склали 111,9 тис. тонн курятини та індички (+10% за рік).
Водночас, продажі продукту становили 72,8 тис. тонн, що на 16% вище, ніж у 2020 році.
Крім того, компанія наростила виробництво продуктів м’ясопереробки, включаючи ковбаси та напівфабрикати.
У 2021 році Perutnina Ptuj виробила 41,4 тис. тонн продуктів м’ясопереробки, що на 5% більше, ніж у 2020 році. Продажі також збільшилися на 4%.
Довідка
Perutnina Ptuj, якою володіє МХП, є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини — від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини. Компанія має 110-літньою історією та відданих прихильників, а продукцію щодня споживає понад 2 млн людей. Торговельні марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.