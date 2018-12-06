Європейським дипломатам розповіли про експортні можливості ХТЗ, відродженого групою DCH Ярославського

Завод відвідали представники 24 дипломатичних місій країн-членів ЄС, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Люксембург, Голландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також представники консультативної місії ЄС в Україні. Керівники ХТЗ і представники групи DCH провели зустріч у форматі ознайомчої екскурсії.

"Ми переконливо продемонстрували делегації дипломатів, радників з політичних питань посольств країн членів ЄС в Україні, що Харківський тракторний завод досить динамічно розвивається. Продемонстрували нові машини, зокрема ті, які укомплектовані європейськими двигунами. Наш акціонер, Олександр Ярославський - корінний харків'янин. Тому він інвестує у багато проектів, які низькодохідних, але дуже важливі для розвитку харківського регіону: аеропорт, готель. Він ставить перед нами завдання відродити тракторний завод, і пан Коваль зі своєю командою має це завдання виконати і зробити ХТЗ сучасним і прибутковим підприємством, що він власне і робить", - розповів Костянтин Петровський, член ради директорів DCH і голова наглядової ради ХТЗ.

Під час зустрічі-екскурсії на ХТЗ представники дипмісій країн-членів ЄС задавали представникам заводу питання, пов'язані з виходом на ринки інших країн, глибиною локалізації виробництва на підприємстві, технічними характеристиками двигунів і конкурентними перевагами машин виробництва ХТЗ в порівнянні з імпортними аналогами.

Генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль розповів про плани своєї команди з розвитку заводу, ознайомив представників дипмісій країн ЄС з ходом реалізації програми модернізації виробничого обладнання тракторного заводу, а також з можливостями оновленої за останні роки техніки, яка сходить зараз з конвеєра.

"Це одне з найбільших підприємств в Харківській області, більш того, одне з небагатьох підприємств машинобудівного сектора. Дипломати побачили - підприємство працює, робочі на своїх місцях. Для нас ця зустріч цікава з точки зору стратегії: ми експортуємо продукцію. Але проблема, яка нас стримує - відповідність нашого продукту європейським сертифікаційним вимогам. В іншому модернізація йде за планом, в рамках реконструкції ряду цехів поставили 3D-лазер, купуємо зараз обробні центри, йде поступовий процес адаптації. Якби ви бачили, що ми продавали 2 роки тому і що продаємо зараз, всі поставлені цілі цілком досяжні", - розповів подробиці Андрій Коваль.

"Ми приїхали сюди не тільки тому що Харківський тракторний завод має велике історичне значення. Він також є підприємством, яке має всі перспективи для розвитку і подальшого виходу на ринки Європи", - розповів про мету візиту європейських дипломатів на ХТЗ Фабіо Делла Пьяцца, радник представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод - легендарне українське машинобудівне підприємство країни, яке веде свою історію з 1930 року. ХТЗ був придбаний групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестицій Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, а до кінця 2018 роки планує виготовити більше 800 тракторів.